Agentes da pastoral da saúde chamados a dar maior destaque ao sacramento da Santa Unção

O bispo da diocese de Viana quer maior destaque do sacramento da unção dos enfermos durante a vivência do ano jubilar.

A recomendação de Dom Emílio Sumbelelo foi feita esta semana no âmbito da celebração do dia mundial do doente no Hospital do Capalanga.

O bispo de Viana, Dom Sumbelelo apelou a valorização dos conteúdos das orações que se devem adaptar a diversas situações humanas ligadas a doença e não somente quando se está no fim da vida.

No final da sua homilia, o bispo de Viana deixou uma mensagem especial aos profissionais de saúde.