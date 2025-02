Cardeal Tolentino destaca missão e identidade da UCAN

O Cardeal José Tolentino de Mendonça, que visita Angola por estes dias, agradeceu e encorajou nesta Sexta-feira o contributo da igreja angolana na formação e integração do homem, visando a construção de uma sociedade melhor.

O prefeito para educação e cultura da Cúria Romana falava durante a missa de encerramento do jubileu dos 25 anos da Universidade Católica de Angola.

“ A mim apetece-me dizer igreja Angolana como és bela, e bela porque? Porque sabes manter o teu rosto jovem, escolhendo como missão amparando o brilho que lateja como promessa no rosto dos jovens, igreja Angola és bela porque escolhes ser fiel ao dia a dia do teu povo, acompanhando em todas as circunstancias do presente, mas também velando pelo seu futuro e arriscando tomar decisões que sejam construtoras amanha, a mim apetece-me dizer como perfeito do dicastério para cultura e educação, obrigado irmãos bispos e angolanos, obrigado pela vossa visão no campo educativo, campo onde sempre se expressa o ser da igreja, obrigado por assumirdes nos vossos corações aquilo que o concilio vaticano II na declaração Gravicimo education, dizia a Santa Mãe Igreja para realizar um mandato seguido de Jesus e anunciar o mistério da salvação a todos e tudo que estoirar em Cristo deve deve cuidar da vida do homem”.

O prefeito para educação e cultura da Curia Romana refere que a Universidade Católica de Angola representa uma aposta certa da igreja.