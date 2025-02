Diocese de Lwena reforçada com cinco novos diáconos e um sacerdote

O Bispo da Diocese de Lwena, Dom Martin Lasarte, ordenou neste sábado (22), cinco Diáconos e um sacerdote que vão, doravante, reforçar a acção evangelizadora nesta que é a Diocese mais extensa da África Subsariana.

Trata-se dos neos- diáconos Mateus Fumbuca, Feliciano Adelino do Clero Diocesano, Adriano Pedro Kane, Jacob Culembe e Daniel Kaliquita, Salesianos de Dom Bosco e do neo-sacerdote Justino Jimbo, do clero Diocesano.

Durante a missa de ordenações presidida no pátio da Catedral do Lwena, o Bispo local, Dom Martin Lasarte, exortou aos recém-ordenados a primar pelo serviço gratuito e amor pela vocação que assumiram.

Dom Lasarte apelou aos ordenadores a evitar o espírito de arrogância, prepotência e de chefia, exortando, de seguida, que o sacerdote bem como o diácono devem estar totalmente ao serviço do povo que lhes foi confiado, com destaque para os mais necessitados.

"Não mendiguem afeto, nem reconhecimento, não sejam mercenários interesseiros, tampouco garimpeiros da fé" frisou o prelado após exortar os missionários a dedicar tempo e qualidade ao ministério que assumiram.

Reportagem de Cristóvão Companhia