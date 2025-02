Bispos da CEAST denunciam discursos políticos que mantêm país refém do passado inglório

Os Bispos da CEAST denunciam discursos políticos que mantêm o país refém do passado inglório e alertam para o crescente número de pobres em Angola.

Na manhã desta Segunda-feira, no acto de abertura da primeira plenária anual dos bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, Dom José Manuel Imbamba, falou igualmente dos elevados níveis de desigualdade económica, as crianças fora do sistema de ensino e o desemprego.

O presidente da CEAST, fez referência aos escândalos financeiros nas instituições públicas que revelam grave crise da ética e do patriotismo.

Para a mudança do quadro que considera sombrio, Dom Imbamba disse ser necessário trabalho conjunto baseado no diálogo permanente.

No seu discurso o prelado saudou a eleição a presidente João Lourenço ao cargo de presidente da União Africana.