Bispos em segundo dia de trabalho debatem assuntos internos da igreja e das dioceses

Nesta Terça-feira os Bispos da CEAST, trabalharam no segundo dia de trabalhos da primeira Assembleia Plenária dos Bispos da CEAST, que arrancou nesta Segunda-feira, com destaque para o pronunciamento do seu Presidente, que constituiu uma interpelação para a busca do bem comum e o despertar para o sentido ético da acção humana de todos os angolanos.

Neste segundo dia os Bispos repartiram o dia em 3 momentos, onde um dos pontos foi uma reunião reservada onde os Bispos trataram de assuntos internos da igreja e das dioceses, um outro momento reservado com o Núncio Apostólico, onde foram tratados assuntos reservados com os Domingos da Nunciatura e a partida do padre Cristopher, secretário da nunciatura e o agradecimento dos Bispos pelo empenho e dedicação, presença e proximidade pelo trabalho que desempenhou e ainda foi colocado a mesa o questão relativa ao Instituto Mama Muxima e por último Dom Jaca falou da participação no Jubileu da comunicação em Roma que aconteceu em Janeiro.

Dom Belmiro Chissengueti é o porta-voz da CEAST.