Impacto da inveja no desenvolvimento humano, Dom Dionísio fala sobre as consequências

O Bispo do Namibe alerta para as consequências da inveja no contexto do desenvolvimento Humano e revela que do ponto de vista espiritual as consequências são ainda mais graves.

O bispo do Namibe recorda que saber ouvir e escutar promove a sabedoria.

Dom Dionísio Hissilenapo falava durante a missa desta quarta-feira na capela da CEAST.

“ A inveja não é tanto para possuir o que o outro tem, mas desejar o que o outro tem, os bens materiais são sempre limitados, eles ao serem possuídos por uma pessoa não podem ser mais adquiridos por outra, causando uma tristeza desordenada, agora se no mundo material as coisas são assim, a inveja já é algo grave, desordenado no mundo espiritual é muito pior”.