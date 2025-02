Superiores maiores Claretiano reunidos na Costa do Marfim

O evento religioso teve início no passado dia 23 de Fevereiro e terá o seu término no dia 3 de Março.

Neste encontro os principais líderes da missão Claretiana no continente Africano, irão constituir uma plataforma essencial de reflexão, de planeamento estratégico e de fortalecimento da missão claretiana em África.

As discussões centrar-se-ão na renovação missionária, na formação, no ministério social e na integração dos valores jubilares – libertação, restauração e renovação – no compromisso pastoral claretiano.

Os participantes também examinarão formas de promover a reconciliação e a transformação das sociedades africanas, garantindo ao mesmo tempo que a identidade claretiana permaneça profundamente enraizada no trabalho missionário.

Esta Assembleia realiza-se num contexto em que a Igreja em África enfrenta vários desafios sociopolíticos e económicos.

Os Superiores Maiores Claretianos explorarão abordagens concretas para capacitar os pobres e marginalizados, de modo a fortalecer os processos de formação e integrar as preocupações sociais na missão pastoral.