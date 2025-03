Homem de luz e paz, qualidades que definem Dom Alexandre Cardeal do Nascimento homenageado pela igreja angolana

A paróquia São João Paulo IIº em Luanda acolheu este Sábado, a celebração eucarística pelo centenário de Dom Alexandre Cardeal do Nascimento.

Durante a homilia, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias que fez referencia às qualidades do único cardeal angolano, salientou o sentido da celebração” Não estamos a celebrar a morte, mas a explendida existência de um servo, enamorado pelo seu senhor com toda verdade do seu ser e toda beleza do seu viver. Estamos a celebrar o testemunho de um homem de fé de até ao último instante não deixou de manifestar a sua paixão por nós, a sua paixão pela nação enquanto cidadão e o seu encanto incomensurável pela igreja enquanto cristão e sacerdote de Cristo”.

O Arcebispo de Luanda que presidiu a celebração, concelebrada pelos Bispos da Conferencia Episcopal de Angola e São Tomé, que estivem reunidos em Luanda de 24 a 28 de Fevereiro, vários sacerdotes e religiosos da igreja angolana.

Presentes na celebração a família de sua eminencia, amigos, membros de executivo de Partidos Políticos, pastores de outras congregações religiosas e mais de 15 mil fiéis.

O prelado no decorrer da sua homilia disse que Dom Alexandre, era um homem que fés das palavras silenciosas das nossas línguas a mais bela poesia, transformando-a na mais excelsa melodia” O nosso cardeal foi um homem de uma inteligência refinada uma linguagem atraente e presença agradável e sobre tudo um homem de oração, era um homem de Deus, um homem de caridade, um homem de paz, era um homem que rezava e rezava muito, mas como é que um homem que tem tanto para fazer, tanto trabalho para guiar a igreja para escutar os irmãos tem tanto para rezar, ele bem sabia que a primeira tarefa do Bispo é rezar, ele sabia e fazia-o muito bem e ensinou-nos faz exame de consciência a noite se deve perguntar quantas horas rezei hoje, homem de oração”.

Dom Filomeno adiantou ainda que ao associarmos a vida de sua eminencia ao mistério pascal de Cristo nosso Senhor, peçamos ao pai na força do Espirito Santo, que o grão de trigo que ele foi continua a germinar” que seu exemplo continua a nos inspirar, que seu testemunho não cesse de converter e que a sua paixão pela escrita não deixa de ser estudada e que seus textos se tornem um verdadeiro património, porque ele provou tudo o quanto tinha ao serviço do povo de Deus e da sua amada terra”.