CEAST apela unidade nos discursos políticos, nas comemorações do jubileu dos 50 anos Angola independente

Abertura das actividades celebrativas do jubileu dos 50 anos da independência Nacional foi enaltecida pelos Bispos da CEAST no culminar dos trabalhos da primeira assembleia plenária anual decorrida em Luanda.

Entretanto apesar desta boa nova que também engrandece a eleição do Presidente João Lourenço a liderança rotativa da união africana, há também problemas sociais a lamentar como caso dos discursos reféns ao passado inglório para o qual os Bispos exortam a redescoberta da mística da política que esteja ao serviço do Bem comum e da redução das taxas de desigualdades sociais.

No âmbito pastoral, os Bispos da CEAST incentivam peregrinações às igrejas jubilares.

A formação humana e doutrinal também estiveram no centro das reflexões de modo que se possa dar resposta aos desafios da nova evangelização

O Porta-Voz da CEAST apela ao executivo para uma acção mais activa e interventiva em relação aos concursos públicos com particular atenção aos admitidos que exercem funções em zonas recônditas do País. Os Bispos dizem constatar nessas zonas realidades que nada ajudam na formação, desenvolvimento humano e do País.