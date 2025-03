Renovamento carismático católico reunido em encontro nacional na diocese do Namibe com olhos virados a unidade e formação espiritual dos membros.

Decorre sob lema” com pães ázimos purifiquemo-nos do velho fermento” e conta com a participação de mais de 800 delegados, provenientes das 17 Dioceses da Conferencia Episcopal de Angola e São Tome.

Os delegados esperam levar para as suas dioceses bons resultados sobre tudo em questões que tem a ver com a vida espiritual.

Reportagem de Geraldo Lopes