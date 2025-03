Início da Quaresma com apelos a Mudança e ao arrependimento

Apelos ao arrependimento e mudança marcaram esta Quarta-feira, de cinzas, da celebração na capela da CEAST em que presidiu Dom Gabriel Mbilingi.

Na homilia o Arcebispo do Lubango começou por falar dos 40 dias que devem ser uma oportunidade para voltar para o Senhor, para nos deixar reconciliar, para por ordem no nosso coração, para permitir que o senhor nos amante o que nos torna pesado, que o senhor destrua as correntes que nos amarra que nos prende” Assim a Quaresma será mesmo o tempo de autenticidade, tempo em que somos chamados a retirar todo o tipo de mascara, no evangelho chamavam hipócritas, que quer dizer mascarado, fingido, não é autentico”.

O arcebispo do Lubango destaca igualmente o sentido do jejum e da partilha na vida de um cristão.

O significado da imposição das cinzas foi igualmente destacado pelo Arcebispo do Lubango.

“ A imposição da cinza sobre a nossa cabeça a igreja recorda-nos o que verdadeiramente somos (somos pó e ao pó havemos de voltar), somos nada mas como dizia há pouco, pó infinitamente amado por Deus, ele nos ama como somos, porque ele nos conhece por dentro não se deixa enganar a mascara não impedi de reconhecer verdadeiramente o nosso íntimo”.