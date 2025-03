A Comissão da Comunicação Social da CEAST, analisou de Sexta-feira a Domingo, no Lubango província da Huíla, as principais preocupações da rádio Ecclésia emissora Católica de Angola.

Encontrar as melhores vias de resolução dos problemas que o órgão enfrenta no país, consta dos pontos do encontro nacional que juntou diretores da rádio nas diversas dioceses da CEAST.

Reportagem de Fernando Moniz