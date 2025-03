Bula Atumba vai ter Instituto Médio Politécnico

Lançada a primeira pedra para construção do Instituto Médio Politécnico do Bula Atumba , uma estrutura escolar com 8 salas de aula numa primeira fase, e com capacidade para albergar mais de 500 estudantes, é uma homenagem ao Bispo da nossa Diocese, Dom Maurício Agostinho Camuto, e de iniciativa da Igreja Católica.

O acto que decorreu no passado sábado, 15 de março, foi testemunhado por várias entidades com destaque: Dom Maurício Camuto Bispo da Diocese; Padre Belo Eduardo Pároco local; Joaquim Cangulo Administrador Municipal.

O projecto reflecte o esforço e a preocupação da Igreja Católica na formação do homem.

Para Joaquim Carlos Cangulo Domingos, a educação é a chave e o progresso para o desenvolvimento sustentável de qualquer sociedade, e que com a construção da infraestrutura, o município marca um passo para dotar os jovens de conhecimentos técnicos e competências profissionais que lhes permitirá contribuir activamente para o desenvolvimento do Bula Atumba.

No entanto, Dom Camuto, mostrou-se bastante satisfeito pelo projecto bem como pelo reconhecimento que recebe da paróquia local, e disse ainda que a infraestrutura representa o renascer de uma nova esperança para toda população académica e não só, porque segundo o prelado, o Instituto contribuirá para a formação dos jovens locais, e estes por sua vez para o crescimento do município.

A igreja desde sempre apostou na educação dos homens e mulheres, porque é importante que os fiéis percebam o evangelho que lhes é anunciado. Realçou o prelado.

Dom Maurício Agostinho Camuto, chamou ainda atenção aos intervenientes do processo de ensino e aprendizagem, para que inculquem na mente das crianças o sentido de pertença, para que estes, não vandalizem os bens públicos a sua disposição.

Lembrar que a obra está a cargo da empresa “Octomec”, e a mesma terá a duração de 12 meses.