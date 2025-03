Na solenidade de São José, D. Camuto reza e encoraja pais que dedicam a própria vida pelo bem das suas famílias

A igreja celebra nesta Quarta-feira, a solenidade de São José, pai de Jesus e figura do pai trabalhador, data que origina a celebração do dia do pai.

Na homilia da missa matinal, decorrida na capela da CEAST, e radiodifundida pela ecclesia, o bispo de Caxito, Dom Maurício Camuto, disse que a nossa sociedade enfrenta varias situações que fazem com que muitos pais estejam incapazes de responder com brio a missão de provedor e cabeça da família.

O bispo de Caxito enalteceu a coragem de Pais, que em meio a tanto sacrifício e sofrimento, não deixam de dedicar tempo e esforço pelas suas famílias.

Dom Camuto ressalta ainda a importância de se ter um pai que zela de facto pela família, pois, como disse, a postura do pai é determinante para conduta social dos filhos.

Recordando a relação entre o profeta Natã e David, Dom Camuto diz que, muitas vezes não melhoramos, porque não aceitamos escutar a voz daqueles que nos querem aconselhar e orientar no caminho da justiça e do amor.

O Bispo de Caxito aconselha os homens a serem sonhadores, tal como São José, a fim de lutarem para realizar os seus sonhos.