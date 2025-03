Igreja Angolana de luto morreu Pe. Dumba em Menongue e a irmã Nassonga em Malanje

A congregação das irmãs de São José de Cluny, comunica o falecimento da irmã Paula do Coração de Jesus Nassonga, ocorrido no dia 23 de Março pela manha, no hospital militar de Luanda, aos 72 anos de idade e 48 de profissão religiosa.

Ate então, esteve ao serviço da Arquidiocese de Malanje.

As missas de encomendação da alma da irmã Nassongo prosseguem, sendo que, a ultima missa de corpo presente acontece no Sábado na Paróquia do São Paulo, seguida do cortejo fúnebre as 11horas precisamente, para o enterro no cemitério Cuando Cubango, do pro-vigário Geral da diocese vítima de doença no hospital.

O Padre António Dumba de 59 anos de idade, foi ordenado em 1996 na paróquia Imaculada Conceição e ate a sua morte foi o director da rádio eclésia naquela diocese até 2019.

A comunidade diocesana descreve o sacerdote como um homem do saber e comprometido com a missão evangelizadora.

Reportagem de Adolfo Guerra