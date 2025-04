Bispos da CEAST lamentam passamento físico do Papa Francisco

A Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST) convidou “todos os cristãos” a unirem-se aos milhares de cristãos “espalhados pelo mundo inteiro, sobretudo à Igreja de Roma, a rezarem” pelo Papa Francisco, que faleceu hoje, aos 88 anos.

“Foi um verdadeiro Pastor da Igreja Universal, arauto da Boa Nova de Jesus Cristo, semeador da paz, justiça social, fraternidade universal e promoção do bem comum”, lê-se no comunicado assinado pelo presidente da CEAST, o Arcebispo de Saurimo.

O Papa Francisco faleceu hoje, na Casa de Santa Marta, onde se encontrava em convalescença desde 23 de março, após um internamento de 38 dias no Hospital Gemelli, devido a problemas respiratórios, informou o Vaticano.

Os bispos de Angola e São Tomé, neste “momento de dor e consternação para todos, iluminados pela ressurreição de Cristo” manifestam a sua “acção de graças a Deus pelo dom preciosíssimo da vida e ministério petrino de Sua Santidade o Papa Francisco à Sua Igreja peregrina, e à humanidade inteira”.

“Com ele à testa, tem sabido brilhar no meio de inúmeros desafios dos tempos actuais e, por isso, convidam todos os cristãos a unirem-se aos milhares de cristãos espalhados pelo mundo inteiro, sobretudo à Igreja de Roma, a rezarem pelo descanso eterno”, acrescenta a nota da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, assinada por D. José Manuel Imbamba.

O anúncio da morte do Papa foi feito pelo cardeal camerlengo, D. Kevin Farrell: “Queridos irmãos e irmãs, é com profunda dor que devo anunciar a morte do nosso Santo Padre Francisco. Às 07h35 desta manhã, o Bispo de Roma Francisco regressou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da sua Igreja”.

Reportagem de João Vissesse