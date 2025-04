Fim-de-semana de peregrinação, devotos de São José preparam-se espiritualmente

O Santuário de São José de Calumbo, na Diocese de Viana, realiza neste final de semana, a peregrinação anual que decorre de 3 a 4 de Maio.

Na manhã desta Quarta-feira 30, serão realizadas muitas iniciativas reservadas à espiritualidade dos devotos.

Padre Nuno Almeida, que é o reitor do Santuário, fala de algumas dinâmicas que vão preencher nesta edição e falou do apoio que têm estado a receber e diz que todo processo está a bom ritmo, para que se possa acolher com dignidade os peregrinos e recomendou aos peregrinos, que o programa deste ano não pode ter muitos constrangimentos devido as condições que já estão criadas.