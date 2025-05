Em Angola é grande a expetativa entre os fiéis com o arranque do Conclave para eleição do novo Papa. Vigílias de oração em várias comunidades marcam este importante momento histórico para Igreja.

O Conclave para a eleição do novo Papa começou, fiéis em Angola em orações permanentes para que Deus conceda um Sumo Pontífice que consiga conduzir a igreja a luz do Evangelho de Cristo, do Magistério e da Tradição da Santa Igreja, pilares da revelação Divina.

Reportagem de Anastácio Sasembele