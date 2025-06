Vem aí a peregrinação diocesana a Santo António de Kifangondo, fieis chamados a caminhar na esperança

Esta é a 17ª Peregrinação diocesano ao sanitário de Santo António de Kifangondo, que este ano acontece sob lema” Com santo António caminhemos juntos na esperança” e acontece no dia 13 de Junho.

A novena vai decorrer de 3 a 11 de Junho, com a vigília de oração.

No dia 13 de Junho que acontece o encerramento da peregrinação, a concentração dos fiéis será no controlo de Kifangondo as 7h, a missa de encerramento será celebrada pelo Bispo de Caxito, Dom Maurício Camuto as 10h.

O padre policarpo Sicopongo, reitor do santuário fala a seguir do programa que vai marcar a referida peregrinação;