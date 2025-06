Combate a fome e insegurança alimentar, caritas de angola promove incitavas de “auto sustentabilidade” das comunidades

O Presidente da Cáritas de Angola retirou o papel do Braço social da Igreja no actual contexto de Angola em Paz evoluída de intervenções emergenciais durante o empo de conflito para promotora de capacidades das comunidades para que estas seja autossuficientes através dos vários projectos.

Dom António Lunguieky Pedro Bengui falava a sessação do lançamento do projeto mulheres e vidas na sede nacional da instituição no Rocha pinto em luanda apresentou aos presentes sobretudo parceiros funcionários e jornalistas a missão da caritas e Angola.

O Prelado que é Presidente da Cáritas, agradeceu os parceiros e disse a nessa fase de uma angola em paz a missão que era e assistencialismos agora substancia-se em criar os projetos que dão não dignidade, mas também e sobretudo promove 0s direitos humanos dos membros das comunidades beneficiários por angola.