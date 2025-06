Violação do acordo de bicesse, cidadãos continuam a pagar com sofrimento, afirma D. Kamwenho

O Arcebispo emérito do Lubango, Dom Zacarias Kamwenho, considera que Angola ainda vive as duras consequências da violação dos Acordos de Alvor. Segundo o prelado, a falta de confiança, honestidade e caridade na implementação dos termos do acordo levou o país ao descalabro e a uma guerra civil devastadora. Neste dia em que se recorda o marco histórico de Alvor, Dom Kamwenho alerta para o papel dos políticos que se dizem cristãos, mas que, no exercício das suas funções, tomam decisões contrárias à dignidade humana, à caridade e à ética, transformando a fé em mero discurso de ocasião.