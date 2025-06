O sacerdote católico Jacinto Pio Wakussanga alerta que a pobreza, a fome e a crescente vulnerabilidade social dos angolanos não podem continuar a ser ignoradas até ao período eleitoral.

Em declarações exclusivas à Rádio Ecclésia – Lubango, o Sacerdote, criticou a instrumentalização do sofrimento do povo para fins eleitorais, defendendo que as respostas às necessidades básicas devem ser permanentes e não uma moeda de troca pelo voto.

Reportagem de Lucas Kaita