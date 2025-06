Arcebispo de Luanda reúne com os párocos e reza com os fiéis de São Carlos Lwanga

Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, reuniu Sexta-feira 13, com os párocos da Arquidiocese de Luanda.

Tudo aconteceu numa altura em que o Bispo Auxiliar de Luanda, ministrou o sacramento da confirmação na Paróquia de São Carlos Lwanga.

Dom Lunguieky, exortou a comunidade de São Carlos Luanga, Urbanização Nova Vida, em particular os mais de 70 crismados a receber o Dom do Espirito Santo e estarem capacitados de seguir Cristo com fidelidade.

“ O Espirito Santo deve produzir efeitos na vida deles e a produção desses efeitos são como consequências, se não houver acções que conforme a minha vida, as vossas vidas, os nossos comportamentos aquilo que é do Espirito de Deus família trinitrada, pois então o Espirito Santo cai no vazio”.

Reportagem de Edna Cabral