Aos profissionais da saúde e dos serviços prisionais Arcebispo de Luanda apela retidão, justiça e nobreza no exercício das suas funções

Na Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, a Palavra de Deus fala-nos da Eucaristia, o alimento que Jesus nos deixou como fonte de vida. Quando comungamos o pão e o vinho, corpo e sangue de Jesus, acolhemos em nós a vida e o amor de Jesus, aprofundamos, além disso, os laços que nos ligam a Jesus e a todos os irmãos que se se sentam connosco à mesa da Eucaristia.

Fiéis de várias dioceses do país participaram igualmente neste Domingo da procissão do Corpo de Deus.

Na Arquidiocese de Luanda a procissão partiu da igreja de Nossa Senhora da Nazaré e terminou no hospital Josina Machel.

No final da procissão Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, deixou palavras de apreço aos profissionais da saúde e dos serviços prisionais, pedindo a estes que sigam sua missão com, justiça, nobreza e amor.

E mais de 300 jovens e adultos receberam o sacramento do Crisma este sábado pelas mãos do Arcebispo de Luanda que convidou os cristãos a serem bons promotores da filantropia e da fraternidade Humana entre as pessoas. a celebração aconteceu no Centro – Espirito Santo pertença a Paroquia de São Pedro Apostolo.

Dom Filomeno, pediu a cada cristão a viver segundo os mandamentos de Deus.