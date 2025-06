D. Mbilingi considera injustificável que angolanos morram de fome num país rico em recursos

O Arcebispo da Arquidiocese do Lubango, Dom Gabriel Mbilingi, considerou esta semana injustificável que, em pleno século XXI, angolanos continuem a morrer de fome, num país vastamente dotado de recursos naturais.

A declaração foi feita durante a sua intervenção no tema "O Ano Jubilar 2025: Peregrinos da Esperança", facilitado no âmbito da primeira Assembleia Ordinária Arquidiocesana do Laicado, promovida pelo Secretariado Arquidiocesano do Apostolado dos Leigos do Lubango.

A atividade antecede o III Congresso Nacional do Laicado, agendado para julho de 2025, em Moçâmedes.

Reportagem de Lucas Kaita