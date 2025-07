A congregação das Irmãs da Caridade do Sagrado Coração de Jesus estão em festa, mais de 6 irmãs deram o seu sim definitivo ao senhor e a congregação.

O Arcebispo Emérito do Lubango Dom Zacarias Kamwenho, foi o presidente da celebração co-presidida pelo bispo da Diocese do Namibe Dom Dionísio Hisilinapo, distintos sacerdotes do clero secular e religioso, irmãs consagradas.



Reportagem de Lucas Kaita