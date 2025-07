Núncio apostólico em Angola e São Tomé pede orações pelo pontificado do Papa Leão XIV

A igreja de Luanda, reuniu - se nesta Segunda-feira, em missa de acção de graças pela eleição do Papa Leão XIV.

A celebração teve lugar na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima e foi presidida pelo Núncio Apostólico Dom Crispim Dubiel.

Nas palavras de boas vindas, o Arcebispo de Luanda Dom Filomeno Viera Dias explicou o significado da intenção da celebração.

“ Este é um momento em que nós expressamos a nossa adesão ao Papa Leão XIV, dizendo sim tu és Pedro, confirma-nos na fé, queremos caminhar contigo, o Papa que Deus nos deu”.

Dom Filomeno disse ainda que a presença do Núncio, é a expressão no meio de nós da presença e da solicitude pastoral do Papa da igreja presente em todo mundo e que é pra nós o sinal mais próximo desta nossa adesão ao catalosidade, que tem em Pedro a pessoa sacramento.

Na homilia, o Núncio Apostólico Dom Crispim Dubiel pediu orações pelo pontificado do Santo Padre.