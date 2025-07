Abandonada há mais de 50 anos, missão católica de Essendje no Cubango clama por requalificação

A missão do Essendje, Nossa senhora das Dores está localizada no município do Cuchi a mais de 90 quilômetros de Menongue capital do Cubango e existe desde 1897 mais desde 1976 que viu suas portas a fecharem por conta da guerra que destruiu parte de suas estruturas e serviços como da educação e saúde.

Desde 2021 que viu a retomar dos serviços pastorais apesar de ainda serem escombros que clamam agora por intervenção urgente.

Reportagem de Adolfo Guerra