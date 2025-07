Foi a enterrar o antigo presidente da ACGD

Francisco Sozinho Chiuissa faleceu em Espanha aos 72 anos de idade no passado dia 25 de Junho.

Foi chefe regional do Movimento de Escuteiros Católicos ao nível da Lunda Sul e foi ex Governador Provincial da Lunda Sul e exerceu ainda a função de Presidente na Associação de Gestores e Dirigentes católicos de Angola, ACJD.

No adeus ao ex chefe da Junta Regional de escuteiros na Lunda Sul, fizeram-se ouvir alguns dos feitos do malogrado.

Os restos mortais do Presidente da ACGD, repousam no cemitério da Santa Ana.

Reportagem de João Vissesse