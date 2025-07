D. Jaca condena actos de perseguição a catequista sob acusação de feiticeiros

Dom António Jaca, Bispo diocesano de Benguela condena actos de perseguição a catequista sob acusação de práticas feiticistas, no interior de Benguela.

Dom Jaca, que esteve em visita pastoral nas zonas recônditas do município do Balombo, no último fim-de-semana, revela episódios de chefes de comunidade que vivem o drama da mentalidade feiticista reforça que, muitos deles, chegam mesmo a ser levados a julgamento, sem qualquer respaldo legal.

Reportagem de Pedro Tchindele