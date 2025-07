Populações de Murieje e Chiluanji em Saurimo falam em abandono das autoridades

A população de muitas aldeias dos Municípios de Murieji e Chiluanji, fronteira com a República Democrática do Congo disseram a Dom José Manuel Imbamba, que estão abandonadas pelas autoridades, por isso exigem uma visita de deputados do círculo provincial da Lunda Sul para constatar in loco em que condições vivem, a começar pela falta de registo de nascimento, falta de estrada em toda a região.

A estrada para o município de Tchiluanje esta péssima as comunidades ao logo da fronteira vivem em péssimas condições com falta de tudo, a situação social é muito critica alerta o Arcebispo de Saurimo, Dom José Manuel Imbamba, que passou dia e noites de visita pastoral a Paróquia do Sagrado Coração de Jesus.

Reportagem de Almeida Sonhi