CEAST publica mensagem sobre os 50 anos da Independência

Um documento de 14 páginas onde os Bispos defendem reparação das omissões e negligências cometidas e que não nos orgulham como nação e devolução de espaços de terra retiradas das populações de forma ilegítima.

Os Desperdício de fundos públicos com obras nem sempre com a qualidade exigida, calunias difamações perseguições e mortes continuam a ser obstáculos.

Os Discursos vazios que não reflectem a realidade de vida da maioria dos angolanos, factores que motivam a emigração sobretudo entre os jovens, a Imprensa pública manietada e instrumentalizada.

Os Males praticados por cidadãos estrangeiros contra os recursos o meio ambiente e as pessoas, citando o exemplo de alguns cidadãos chineses, e as vezes com laivos de neocolonialismo.

A política deve ser um compromisso com o bem e a justiça.

Angola independente é ocasião para sermos nós mesmos junto de Deus.

Reconhecer todos os pais da independência, Agostinho Neto, Holden Roberto e Jonas Savimbi.

Apelar aos políticos e demais profissionais a porem a sua sabedoria ao serviço da nação.

Quem leu o documento foi o Secretário-geral da CEAST, Dom Maurício Agostinho Camuto.