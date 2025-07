Reconciliação entre os angolanos passa por libertar a população da fome, defende director Nacional da Pastoral Bíblica

Padre Bonifácio Tchimboto, diretor nacional da pastoral bíblica disse esta Quarta-feira no Lwena, que Angola enfrenta lutas muito graves de exclusão que no seu entender diminue a qualidade da celebração do jubileu dos 50 anos de independência.

O sacerdote que falava após apresentar as “Notas gerais sobre o jubileu na bíblia” apela por uma reconciliação que passa em libertar os angolanos da fome.

Reportagem de Nelson Catete