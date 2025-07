Bispo do Namibe contraria vozes que afirmam que a igreja nada faz para o desenvolvimento do país

Dom Dionísio Hessiilenapo Bispo da Diocese do Namibe contraria as vozes que afirmam que a igreja nada faz para o desenvolvimento do “ Mesmo a nossa independência nasceu das sacristias, muita gente não pensa nisso, escondem isso historicamente, os fundadores dos movimentos todos saíram da sacristia, da metodista, da igreja Baptista, da IECA ou da Igreja Católica, até são os Ex seminaristas que fundaram os partidos, eu gosto de trazer esses dados históricos porque muito gente fala muito barato, o MPLA, são os seminaristas que fundaram, a FNLA tem como base a Igreja Baptista, a UNITA os Maristas IECA, tudo é igreja, então quando dizem que a igreja não fez nada como é possível se fundou todos os Partidos Políticos, a Independência é de todos nós”.

O prelado falando do papel do laicado disse que até os padres estão na base disso tudo “ as catanas estiveram sempre guardadas nas sacristias não em casa de qualquer um deles, sendo assim todos participaram nós participamos nesta luta da Independência”.

Dom Dionísio, falava nesta Quinta-feira durante a conferência que acontece no âmbito do 3º Congresso Nacional do Laicado Católico que acontece na Diocese do Namíbe.