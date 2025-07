Custo de vida em Angola, presidente da CEAST apela soluções para impacto negativo na vida das populações

O Presidente da CEAST, esta preocupado com o aumento do custo de vida em Angola, Dom José Manuel apela aos gestores públicos a tomarem medidas para prevenir o impacto negativo nas famílias.

Os pronunciamentos de Dom Imbamba acontecem na sequência da publicação da nota pastoral da CEAST sobre os 50 anos de independência nacional.

“ Para que os nosso gestores, os nossos decisores públicos sejam capazes de gizar soluções que ajudem a mainar este impacto negativo, as dificuldades que estamos a criar nas pessoas, porque de facto já alertamos várias vezes, a muito que nós víamos este crescendo do nervosismo social, a muito que nós vínhamos alertando esta situação e continuamos a alertar, porque não esta fácil, a vida das famílias não esta fácil e depois nós condicionamos tudo, basta o preço do combustível subir tudo sobe, também ai é preciso evitarmos determinados oportunismo, porque quem sofre é sempre o povo, é sempre a família, que já vivi de salários baixos e é sacrificado de várias formas”

Dom José Manuel Imbamba que apela mais atenção ao clamor das populações revela que a igreja tem aconselhado os gestores públicos.