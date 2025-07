Delegação angolana já em Roma para o primeiro jubileu do Papa Leão XIV

Dezenas de milhares de peregrinos, dos cinco continentes, participaram Missa de boas-vindas do Jubileu dos Jovens, inundando a Praça de São Pedro com o colorido das suas bandeiras e gritos de festa.

“Esta é a juventude do Papa”, ouviu-se durante largos minutos, antes da celebração presidida em nome de Leão XIV por D. Rino Fisichella, pro-prefeito do Dicastério para a Evangelização, responsável pela organização do Jubileu.

“Viestes de todas as partes do mundo, há amigos que vêm também de zonas de guerra, da Ucrânia à Palestina: que a todos chegue o abraço da fraternidade que nos torna unidos e faz de nós um só corpo; que não lhes falte o sinal da vossa amizade”, disse o arcebispo italiano.

O Jubileu dos Jovens é um dos eventos centrais do Ano Santo, convocado pelo Papa Francisco e continuado por Leão XIV.

Angola faz-se representar por um grupo bastante elevado, presente também Dom Belmiro Chissengueti, Presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Juvenil, Universitária e Vocacional na CEAST, Padre Armando Pinho Alberto, director nacional da Pastoral Juvenil da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e vários jovens vindos das Dioceses de Angola.

Reportagem de Guilherme da Paixão