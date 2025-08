D. Imbamba foi eleito Segundo vice-presidente do simpósio das Conferências Episcopais de África

Teve lugar este Sábado a 20ª Assembleia Plenária do Simpósio das Conferências Episcopais de África e todas as suas Ilhas, realizada em Kigali, Ruanda, de 28 de Julho 2 de Agosto de 2025, subordinada ao tema “Cristo, Fonte de Esperança, Reconciliação e Paz”.

Esta Assembleia foi electiva e Dom José Manuel Imbamba, actual Presidente da CEAST e Arcebispo de Saurimo foi eleito 2º Vice-presidente do SECAM.

De recordar que Dom Imbamba é o Segundo Bispo angolano a ocupar um alto Cargo ao nível do SECAM, depois de Dom Gabriel Mbilingi que se tornou no primeiro não Cardeal a exercer o cargo de Presidente do SECAM teve dois mandatos naquela instituição.

A Assembleia Plenária do SECAM é o maior encontro da Igreja Católica em África e suas ilhas. Realizada de três em três anos, reúne um número significativo de cardeais, arcebispos, bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, bem como fiéis leigos de todo o continente, e não só.

Fundado em 1969 durante a histórica visita do Papa Paulo VI a África, o SECAM é a estrutura continental da Igreja Católica em África e Madagáscar. A sua missão é fomentar a comunhão, promover a evangelização e ser a voz moral e espiritual da Igreja no continente e suas ilhas. Os seus principais departamentos incluem a Comissão da Evangelização, a Comissão de Justiça, Paz e Desenvolvimento (JPDC) e o Departamento para a Comunicação Social. Além disso, o SECAM mantém um gabinete de ligação com a União Africana (UA), sediado em Adis Abeba, para garantir a participação da Igreja na formulação de políticas e na advocacia em todo o continente.

Oito conferências episcopais regionais compõem o SECAM: ACEAC (África Central), ACERAC (África Central), AHCE (Egipto), AMECEA (África Oriental), CEDOI (Oceano Índico), CERNA (África do Norte), IMBISA (África Austral), RECOWA-CERAO (África Ocidental).

Dom Belmiro Chissengueti Porta Voz da CEAST dá a conhecer a Notícia.