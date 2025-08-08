Arcebispo de Luanda diz que a igreja precisa de sacerdotes visíveis e compreensíveis na vida pastoral

Os fiéis não precisam de sacerdotes invisíveis nos confessionários bem como incompreensíveis na Vida pastoral, lamentou no Sumbe, Dom Filomeno do Nascimento Vieiras Dias, Arcebispo Metropolita de Luanda que participa no Simpósio dos 50 anos da Diocese do Sumbe e falou do perfil do missionário.

Dom Filomeno disse ainda que enquanto pastor não quer sacerdotes que pensam que são e devem ser efectivos no estado e colaboradores na igreja, secundarizando o primado do ministério.

Dom Filomeno mostrou-se ainda preocupado com a atitude de muitos que banalizam a vida sacerdotal” O santo povo de Deus busca no sacerdote, consagrados e consagradas e espera deles e neles algo diferente, os fieis não esperam dos sacerdotes, religiosos e religiosas, vulgaridades e banalidades”.

Reportagem de Eliseu José