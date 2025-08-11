Depois da Diocese do Sumbe, Bispos da CEAST já preparam celebração dos 50 anos de Saurimo, Menongue e Ondjiva

A Diocese do Sumbe é a primeira das quatros dioceses criadas pelo Papa Paulo VI, que neste mês e ano celebram o jubileu dos 50 anos de existência ressaltou com jubilo o presidente da CEAST Dom José Manuel Imbamba.

“ Paulo VI criou quatro Dioceses, Sumbe, Saurimo, Menongue e Ondjiva, todas nasceram no mesmo dia, razão pela qual dividimo-nos ao longo deste mês de Agosto, começando pelo Sumbe, no próximo dia 17 será a vez de Saurimo, dia 24 Menongue e dia 31 de Agosto Ondjiva”.

O Presidente da CEAST e Arcebispo de Saurimo disse que é a nossa igreja que esta a fervilhar de Jubilo agradecendo a Deus, por esses momentos fortes de exaltação da nossa fé e de vivência da nossa comunhão.

Dom José Imbamba, agradeceu ao governador do K.Sul, pela solicitude e por tudo aquilo que tem manifestado pelo bem comum, pela colaboração saudável que seja sempre mais fecunda, para que os benefícios para nossa sociedade se façam sentir dia a pós dia.

E a Diocese de Menongue vive o jubileu dos 50 anos de sua erecção canónica a 10 de Agosto de 1975, ouvidos pela ecclesia cristãos católicos naquela diocese consideram que viver o jubileu é uma oportunidade única e para além da festividade deve-se refletir o processo histórico da Diocese que hoje corresponde às províncias do Cubango e Cuando.

Reportagem de Adolfo Guerra.