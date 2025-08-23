Pakisi esclarece comunicado da CEAST sobre a polémica a volta do jogo amistoso entre Angola e Argentina

Dois dos quatro subscritores da carta dirigida a Lionel Messi e à seleção Argentina, na qual apelam ao cancelamento do jogo amistoso previsto para os 50 anos da independência nacional, afirmam sentir que cumpriram o seu dever patriótico.

Florindo Chivukuti, da organização Friends of Angola, e Bartolomeu Milton, da Probomos Angola, esclarecem que não são contra o futebol, mas consideram inadmissível que, num contexto de fome e pobreza extrema, com cidadãos a procurar comida no lixo, o Executivo financie um evento sem consulta pública e sem benefícios diretos para a população.

Entretanto a Conferencia Episcopal de Angola e São Tome- CEAST, veio a publico esclarecer os rumores sobre uma suposta carta aberta contra o jogo amistoso entre as duas seleções.

No Comunicado os Bispos dizem que acolheram com preocupação nas redes sociais e alguns órgãos de comunicação social a carta aberta conjunta de algumas organizações da sociedade civil, contra a vinda da seleção Argentina e informa que este assunto nunca foi tema de discussão em nenhum dos seus encontros e aproveitam informar que os documentos que vinculam a CEAST são assinados e chancelados pelos Bispos ou por um dos Bispos.

Este assunto esta criar varias interpretações, o analista ecclesia Albino Pakisi ajuda – nos a entender o Comunicado dos Bispos da CEAST.