Disputa por terra e água resulta em mortes e feridos na província do Namibe

Já se passaram cinco dias desde os confrontos entre duas comunidades étnicas distintas — os Nhaneca e os Kuvale — que, no passado Domingo, 17 de Agosto, protagonizaram actos de violência, tendo resultado na morte de 12 pessoas, vários feridos e a destruição de casas, nos municípios das Cacimbas e Camucuio, na província do Namibe.
O clima tende a voltar ao normal apesar do medo que reina no seio das duas comunidades.
As famílias já começaram a enterrar os seus mortos com ajuda das administrações municipais informou o Padre Joaquim Ernesto, Pároco de Nossa Senhora do Carmo do Camucuio, que assegura disponibilidade da Igreja em ajudar a restaurar a paz.
Reportagem de Anastácio Sasembele
Media Player Error
Update your browser or Flash plugin
Update your browser or Flash plugin