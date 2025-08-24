Frades Menores Capuchinhos em Angola reunidos em capítulo

Arrancou este Domingo em Luanda o capítulo dos Frades Menores Capuchinhos em Angola.

O Frei Alberto de Morais fala sobre este evento que reúne mais de 80 frades com votos perpétuos.

“ Um momento de festa, de encontro de fraternidade, a primeira coisa a se fazer é uma leitura uma avaliação, uma perspetiva do nosso ser do nosso estar seja a nível como província, como frades, na oração, na pastoral, na comunhão e naturalmente a nossa projeção na igreja e também na sociedade rezem por nós”.