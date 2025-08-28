Frei António Mbuku eleito provincial dos frades Capuchinhos

Frei António Mbuku, filho da Província do Uige, durante muito tempo trabalhou na Diocese de Mbanza Kongo, durante muitos anos, acaba de assumir o Cadeirão máximo da Congregação dos Frades Menores Capuchinhos ao nível de Angola, substituindo o Frei Patrice Fernando.

A Eleição ocorreu na Fraternidade Nossa Senhora de Fátima, em Luanda, durante o III capítulo Ordinário de 2025 que começou no dia 24 e termina no dia 31 de Agosto.

Os Freis Capuchinhos são chamados a viver sua missão e vocação como menores junto dos mais necessitados e dentro desse carisma, os Freis podem exercer diversas actividades, como, Professores, Psicólogos, Artistas, Poetas, Escritores, Padres, Assistentes Sociais, Enfermeiros e tantas outras possibilidades.

Vale sublinhar que nem todo Frei é Padre e cada um exerce uma função a partir de sua vocação específica.

Existem 3 ramos Franciscanos: Os Franciscanos Conventuais (OFM Conv), Franciscanos Capuchinhos (OFM Cap) e os Franciscanos Observantes (OFM Obs), que no século XIX foram chamados de OFM ou simplesmente "menores", os 3 ramos formam a grande Primeira Ordem fundada por São Francisco de Assis.

Os freis seguem o estilo de vida de São Francisco de Assis que fundou a sua Primeira Ordem em 1209, pondo em prática o que está escrito em Mt 10,9-10.