Escuteiros Católicos de Angola iniciam I Encontro Nacional Extraordinário de Assistentes e Coordenadores

Teve início nesta Sexta-feira, na Sé Catedral de Viana Paróquia São Francisco de Assis, o I Encontro Nacional Extraordinário de Assistentes e Coordenadores dos Escuteiros Católicos de Angola (ECA), promovido sob a égide da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST).

A sessão de abertura foi marcada pela homilia de Dom Belmiro Chissengueti, Bispo de Cabinda e Presidente da Comissão Episcopal para a Juventude, Pastoral Universitária Vocações e Escutismo.

O prelado convidou os participantes a viver este tempo como um momento de reorientação e reafirmação do escutismo católico, à luz das normas do Evangelho e da fidelidade à Igreja.

Dom Belmiro recordou que a missão do escutismo católico é formar jovens íntegros, corajosos e enraizados na fé, à semelhança de São João Baptista, cuja memória foi evocada como exemplo de firmeza diante da verdade.

Sublinhou que o cristão não pode vender a sua consciência nem ceder à vaidade ou ao medo, pois o "preço da fidelidade a Deus pode ser alto, mas o seu valor é eterno”.

Na sua reflexão, o prelado destacou ainda que este encontro deve ser visto como um caminho de redefinição de horizontes, em que cada escuteiro e dirigente é chamado a assumir o seu lugar com responsabilidade e espírito de serviço. “O escutismo católico é mais do que uma atividade juvenil; é um itinerário de fé, de comunhão e de compromisso com a Igreja e com Angola”.

O encontro decorre de 29 a 31 de Agosto, reúne assistentes espirituais e coordenadores das dioceses e arquidioceses de todo o país.

Durante três dias, serão abordados temas essenciais como o novo quadro legal dos Escuteiros Católicos de Angola, a formação de dirigentes, a gestão dos agrupamentos, entre outros.

Neste Domingo acontece a Missa Pontifical de Encerramento, às 10h00, na Sé Catedral de Viana, onde vão participa escuteiros católicos da Arquidiocese de Luanda e das Dioceses de Viana e Caxito, simbolizando a unidade e a força renovada do escutismo católico em Angola.