Igreja angolana abri época da criação, dedicada ao cuidado da nossa casa comum

A Igreja em Angola abriu este Domingo a época da Criação, período que vai até ao dia 4 de Outubro, dia de São francisco de Assis, Padroeiro da Ecologia, oficialmente a Igreja universal abre este período neste 1 de Setembro.

Por cá a nível do Território da CEAST este período é oficialmente aberto neste último Domingo de Agosto, com a missa televisiva, a partir do Seminário Maior de Luanda.

A Comissão Episcopal de Justiça e Paz e Integridade da Criação, que lidera as acções da época da criação e propõe iniciativas para a vivência deste período convida toda a Igreja angolana e vivência deste tempo.

Durante esse período, igrejas, comunidades, grupos e famílias se unem para celebrar, refletir, agir e comprometer-se com a justiça ecológica e climática. Numa altura em que se fala de uma crise ecológica visível nas actuais alterações climáticas com todas as suas consequências visíveis sobretudo para os mais pobres.

Na Homilia da missa de abertura, o Padre Celestino Epalanga apontou alguns gestos que poderiam fazer a diferença no cuidado ambiental e que nesta época poderiam ser exercitados.