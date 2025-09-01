Falar menos e fazer mais é o lema do Frei António Mbuko

Encerrou oficialmente o capítulo electivo dos Frades menores capuchinhos em Angola que culminou com a eleição do Frei António Mbuco como ministro provincial da ordem em Angola.
A paróquia de Fátima acolheu a missa de encerramento, que foi presidida pelo Bispo Auxiliar de Luanda, Dom Fernando António.
O novo provincial dos Frades Menores Capuchinhos em Angola, promete falar menos e fazer mais.
O Frei António Mbuko, acrescentou que pretende contar com todos para o sucesso dos desafios traçados.
