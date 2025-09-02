Escuteiros encerram encontro e fazem sair as deliberações

Caiu o pano sobre o Iª Encontro Nacional Extraordinário de Assistentes e Coordenadores dos Escuteiros Católicos de Angola, realizado na sede episcopal da Diocese de Viana, sob a liderança de Dom Belmiro Chissengueti, presidente da Comissão Episcopal da pastoral juvenil, universitária, escutismo e vocações.

O Encontro foi destinado a traçar as linhas condutoras da nova realidade do escutismo católico a nível de Angola.

Estiveram presentes 19 das 21 Dioceses que a compõem a CEAST.

No encerramento do encontro os delegados presentes e alguns membros indicados pelas coordenações diocesanas fizeram diante da comunidade a sua profissão de fé e renovaram a promessa de dirigente católico, envergando o novo lenço que os comprometem.

O membro de comunicação institucional do Escuteiro, Alexandre Cose, leu as deliberações do encontro.