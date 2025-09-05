Sob o signo da esperança arrancou a tradicional peregrinação ao santuário da Muxima

"Com Maria, peregrinemos na esperança" lema desta edição 2025.

Este ano a peregrinação decorrerá de forma extraordinária, de 5 a 7 de Setembro, num espaço distanciado de quase 500 metros do habitual, adjacente à igreja, em consequência das obras de requalificação de que está a beneficiar a vila da Muxima, onde será construída uma basílica.

Em edições passadas, por essa altura a pequena vila já se mostrava apinhada de devotos, tendas montadas, barracas para a venda de objectos religiosos, entre terços, brincos, missangas, bíblias, t-shirts, lenços e panos com a imagem da Mamã Muxima, bem como as duas tendas gigantes, designadamente a dos sacerdotes e a dos governantes e convidados.

Este ano, a vila encontra-se literalmente partida, com máquinas e homens a dar o melhor de si, para tornarem o local, no futuro, mais agradável e o principal centro do turismo religioso, em Angola.

A peregrinação arrancou esta Sexta-feira, no santuário da Muxima, a peregrinação anual ao maior santuário Mariano da África Austral.

O vigário geral da diocese de Viana, Padre Fila José Cassule fala sobre sentido do lema escolhido para este ano e renova apelos a participação de todos nesta peregrinação.

Reportagem Isidro Chiteculo