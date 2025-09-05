Comunidade Obra de Maria promove bênção inaugural do complexo missionário escolar

O que antes fora um sonho tornou-se realidade com a benção do Complexo Missionário Escolar General Dinguanza, nesta Quinta-feira, onde a melhor missão e com a formação das crianças.

Procedeu a bênção inaugural o Arcebispo de Luanda, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias.

Este Complexo se ergueu graças a Providência de Deus, que chegou através da ajuda de cada um dos Cristãos da Comunidade de Maria, e que não deixem de colaborar para que este Complexo se mantenha firme nos propósitos de Deus.