Comunidade Obra de Maria promove bênção inaugural do complexo missionário escolar

O que antes fora um sonho tornou-se realidade com a benção do Complexo Missionário Escolar General Dinguanza, nesta Quinta-feira, onde a melhor missão e com a formação das crianças.
Procedeu a bênção inaugural o Arcebispo de Luanda, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias.
Este Complexo se ergueu graças a Providência de Deus, que chegou através da ajuda de cada um dos Cristãos da Comunidade de Maria, e que não deixem de colaborar para que este Complexo se mantenha firme nos propósitos de Deus.
Media Player Error
Update your browser or Flash plugin
Update your browser or Flash plugin