Presidente da CEAST participa no XVI Encontro de Bispos dos Países Lusófonos

Lisboa e Fátima recebem de 9 a 13 de Setembro, o XVI Encontro de Bispos dos Países Lusófonos, que acontece a cada dois anos, reunindo responsáveis católicos de oito nações.

“Sob o tema ‘Viver a Paz na Hospitalidade’, o encontro pretende aprofundar os laços entre as Igrejas nos diferentes países, refletindo sobre os desafios comuns, partilhando boas práticas e promovendo projetos concretos de cooperação pastoral e social”.

O encontro é apresentado como “um momento de partilha, reflexão e cooperação”, que reúne responsáveis da Igreja Católica de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

A sessão de abertura aconteceu esta Quarta-feira 9, em Lisboa, com a presença do presidente da CEP, D. José Ornelas, e uma intervenção do Arcebispo de Saurimo e Presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST), D. José Manuel Imbamba.

Durante a sua intervenção o presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, Dom José Manuel Imbamba lembrou que o encontro “acontece num momento em que o mundo atravessa uma noite densa de escuridão” devido à guerra e às tensões entre os Estados. O arcebispo de Saurimo alertou, ainda, para a atual cultura de violência no mundo, afirmando que o tema desta reunião dos bispos lusófonos “Viver a Paz na Hospitalidade” mostra que as Igrejas destes países querem estabelecer pontes e “fazer da hospitalidade um caminho indispensável para a promoção da cultura do encontro”.

O encontro dos bispos Lusófonos conta com a presença das Igrejas de Timor, Moçambique, Angola, São Tomé, Guiné, Cabo Verde, Brasil e Portugal.

O programa inclui a participação no Colóquio “Fraternidade, novo nome para a Paz” promovido pela FEC, Fundação Fé e Cooperação, no auditório da Renascença, a propósito dos 35 anos da organização.

Depois da cerimónia de abertura os bispos foram recebidos em audiência prelo presidente Português Marcelo Rebelo de Sousa.

Em entrevista a Ecclesia a partir de Lisboa, Dom Imbamba fala sobre agenda de trabalhos para esta quarta-feira que reserva a realização de uma mesa redonda.

De salientar que na Sexta-feira, 12 de setembro, os participantes vão encontrar-se com a imprensa, para apresentação das conclusões, pelas 10h00, no Seminário Nossa Senhora de Fátima, em Alfragide.